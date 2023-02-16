

Столтенберг: Путин хочет другую Европу, где он может контролировать соседей

16.02.2023 22:21





Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что Альянс должен быть готов к новой эре противостояния с Россией, которая может длиться долго. Об этом он рассказал в интервью агентству AFP, передает «Европейская правда».



«Президент Путин хочет другую Европу, хочет Европу, где он может контролировать соседей, где он может решать, что страны могут делать. Нам нужно быть готовыми к долгому пути, это может длиться много, много, много, много, много лет», - сказал Столтенберг.



Он подчеркнул, что не берется прогнозировать, как долго продлится новое противостояние между Россией и Западом, потому что изменения могут наступить внезапно, как это уже происходило в истории. «Мы видели падение Берлинской стены, или мы видели 11 сентября», - сказал он.



НАТО, по его словам, «всегда будет искать возможности снова оказаться в ситуации, когда есть пространство для лучших отношений, но при нынешнем поведении российского режима, режима в Москве, это невозможно».





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