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Парламент Словакии признал российский режим террористическим, а Россию – государством-спонсором терроризма
16.02.2023 22:25
Парламент Словакии признал российский режим террористическим, а Россию – государством-спонсором терроризма, передает liga.net со ссылкой на Aktuality.
Как отмечается, Народная Рада Словакии осудила широкомасштабные атаки России на мирное население, гражданские объекты и ключевую энергетическую структуру.
Парламент Словакии принял постановление, в котором назвал действующий российский режим террористическим, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.
Депутаты Народной Рады осудили прямые и косвенные угрозы со стороны России применить ядерное оружие.
Парламент Словакии выразил поддержку усилиям по созданию специального трибунала для судебного преследования РФ и россиян за военные преступления.
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