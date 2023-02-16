

Парламент Словакии признал российский режим террористическим, а Россию – государством-спонсором терроризма

16.02.2023 22:25





Парламент Словакии признал российский режим террористическим, а Россию – государством-спонсором терроризма, передает liga.net со ссылкой на Aktuality.



Как отмечается, Народная Рада Словакии осудила широкомасштабные атаки России на мирное население, гражданские объекты и ключевую энергетическую структуру.



Парламент Словакии принял постановление, в котором назвал действующий российский режим террористическим, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.



Депутаты Народной Рады осудили прямые и косвенные угрозы со стороны России применить ядерное оружие.



Парламент Словакии выразил поддержку усилиям по созданию специального трибунала для судебного преследования РФ и россиян за военные преступления.





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