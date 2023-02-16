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Гуманитарная помощь, отправленная из Грузии пострадавшим от землетрясения, доставлена в Турцию
16.02.2023 22:44
По информации Минздрава, гуманитарная помощь, направленная по решению премьер-министра Грузии для помощи пострадавшим от землетрясения, уже доставлена в Турцию.
По сообщению ведомства, более 100 тонн гуманитарного груза включают предметы первой необходимости, медикаменты, детское питание, различное оборудование для медицинской помощи, униформы, теплые вещи, палатки, генераторы, спальные мешки, сухие пайки, консервы и другие предметы.
По сообщению Минздрава, гуманитарный груз на месте встречали заместитель губернатора Анкары Эдиз Суруджу, директор Фонда социальной помощи и солидарности Анкары Бариш Явуз, посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава, глава администрации Минздрава Георгий Энукидзе и глава Центра по координации чрезвычайных ситуаций и экстренной помощи Грузии Александр Кутибашвили.
«По решению премьер-министра, из резервного фонда правительства был выделен один миллион лари для оказания гуманитарной помощи населению, пострадавшему в результате стихийного бедствия в Турецкой Республике. Мобилизацию гуманитарной помощи обеспечило Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты. Часть грузов мобилизована из запасов со складов Минобороны и Минздрава», — говорится в информации Минздрава.
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