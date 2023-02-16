

ПАСЕ призвала грузинских парламентариев не поддерживать законопроект «Силы народа»

16.02.2023 22:59





Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призывает политические фракции парламента Грузии не поддерживать законопроект, инициированный «Силой народа», который вынуждает независимые СМИ и гражданские организации регистрироваться в реестре «агентов иностранного влияния».



«Внесенный фракцией «Сила народа» законопроект «О прозрачности иностранного влияния» вызывает ряд опасений относительно его совместимости с демократическими стандартами и стандартами в области прав человека, заявили докладчики ПАСЕ по Грузии



Мы призываем все другие политические фракции Грузии — не поддерживать этот законопроект, который в случае принятия будет иметь негативный эффект».



Заявление Парламентской ассамблеи опубликовано в Twitter.





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