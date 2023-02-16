Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ПАСЕ призвала грузинских парламентариев не поддерживать законопроект «Силы народа»


16.02.2023   22:59


Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призывает политические фракции парламента Грузии не поддерживать законопроект, инициированный «Силой народа», который вынуждает независимые СМИ и гражданские организации регистрироваться в реестре «агентов иностранного влияния».

«Внесенный фракцией «Сила народа» законопроект «О прозрачности иностранного влияния» вызывает ряд опасений относительно его совместимости с демократическими стандартами и стандартами в области прав человека, заявили докладчики ПАСЕ по Грузии

Мы призываем все другие политические фракции Грузии — не поддерживать этот законопроект, который в случае принятия будет иметь негативный эффект».

Заявление Парламентской ассамблеи опубликовано в Twitter.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна