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ПАСЕ призвала грузинских парламентариев не поддерживать законопроект «Силы народа»
16.02.2023 22:59
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призывает политические фракции парламента Грузии не поддерживать законопроект, инициированный «Силой народа», который вынуждает независимые СМИ и гражданские организации регистрироваться в реестре «агентов иностранного влияния».
«Внесенный фракцией «Сила народа» законопроект «О прозрачности иностранного влияния» вызывает ряд опасений относительно его совместимости с демократическими стандартами и стандартами в области прав человека, заявили докладчики ПАСЕ по Грузии
Мы призываем все другие политические фракции Грузии — не поддерживать этот законопроект, который в случае принятия будет иметь негативный эффект».
Заявление Парламентской ассамблеи опубликовано в Twitter.
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