

Катерина Сакелларопулу: Греция поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии

17.02.2023 11:29





«Я рада, что имею возможность встретиться с вами сегодня, мы поддерживаем европейскую и евроатлантическую интеграцию Грузии», — заявила президент Греции Катерина Сакелларопулу на встрече с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили.



Президент Греции подчеркнула исторические связи и многовековые дружеские отношения между двумя странами.



Вместе с тем, было отмечено, что Греция внимательно следит за происходящими событиями в регионе Южного Кавказа.



В ходе встречи Илья Дарчиашвили заявил, что данный визит придаст новый импульс двусторонним отношениям между Грузией и Грецией.



«Мы ценим, что между нашими народами очень теплые отношения. Мы продолжим работать в этом направлении и в будущем, чтобы еще больше сблизить наши народы и показать культуру наших стран. Уверен, что в ближайшее время у нас будут интересные и конкретные шаги в этом направлении», — сказал глава МИД Грузии.



Кроме того, Илья Дарчиашвили поблагодарил Катерину Сакелларопулу за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также европейской и евроатлантической интеграции.



15-16 февраля министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили посетил с официальным визитом в Грецию. В рамках визита Илья Дарчиашвили провел встречи с президентом Греции Катериной Сакелларопулу и министром иностранных дел Никосом Дендиасом.







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