

Папуашвили: Евросоюз совершил ошибку, не предоставив Грузии статус кандидата

17.02.2023 11:40





«Грузия должна получить статус кандидата. Это то, о чем нам говорят во всех столицах. Создается ощущение, что в свое время Евросоюз допустил ошибку, не предоставив Грузии статус кандидата, и важно, чтобы эта ошибка была исправлена», — заявил в эфире телекомпании «Имеди» председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Как отметил Папуашвили, Грузия делает все, чтобы получить статус кандидата.



«Мы, конечно, делаем все для того, если решение будет основано на заслугах, у Евросоюза не было ни одного аргумента, чтобы не принять такое решение. Что касается политической части, то мы надеемся, что и в связи с этим будет положительное решение», — сказал Папуашвили.







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