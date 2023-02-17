

Минюст: ЕСПЧ указывает, что до 2012 года заключенные систематически подвергались пыткам в грузинских тюрьмах

17.02.2023 12:54





16 февраля 2023 года Европейский суд по правам человека опубликовал решение по делу «Очигава против Грузии», в котором еще раз подтвердилось, что пытки и жестокое обращение с заключенными в пенитенциарных учреждениях Грузии до 2012 года «были систематического характера и характерны всей системы». Информацию об этом распространяет Министерство юстиции Грузии.



«Вышеуказанное заключение Европейского суда основано на информации, предоставленной суду заявителем Акакием Очигава, а также отчетах и ​​документах, опубликованных по итогам визитов Народного защитника и неправительственных организаций, Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (CPT) и Парламентской ассамблеи Совета Европы, а также решения национальных судов.



Согласно решению Страсбургского суда, было еще раз установлено, что заключенные систематически подвергались пыткам в грузинских тюрьмах», — говорится в заявлении Минюста.



Что касается дела Очигава, то следствие установило, что в ноябре 2011 года его избили с особой жестокостью, в результате чего он получил травмы позвоночника и потерял способность ходить. Пожаловавшись на данный факт, следователь посоветовал ему заявить, что он получил травму, когда упал с кровати. Заявитель отказался от этого, из-за чего сотрудники учреждения сломали ему пальцы бейсбольной битой. Кроме того, во время одного из инцидентов сотрудники тюрьмы раздели его в душевой, облили холодной водой и жестоко избили дубинками. Был случай, когда заявитель потерял сознание в результате побоев, а после прихода в сознание оказался прикованным наручниками к трубе в тюремном морге.



В результате вышеуказанного обращения в пенитенциарном учреждении заявитель является инвалидом с 28 марта 2014 года.



С учетом всего вышеизложенного, Европейский суд установил, что заявитель подвергался пыткам в Глданской тюрьме, и что это было частью существовавших в то время систематических пыток, характерных для всей системы.



В результате расследования прокуратуры Грузии, в 2017 году ряду лиц были предъявлены обвинения в пытках Акакия Очигава, а 6 февраля 2018 года обвиняемые были признаны виновными Тбилисским городским судом. Вердикт суда был оставлен без изменений Тбилисским апелляционным судом и Верховным судом Грузии.



Несмотря на вышеизложенное, принимая во внимание систематичность и масштабность нарушения, Европейский суд также установил недостатки в процедурной части статьи 3 Конвенции (обязанность к расследованию), поскольку задержание и суд над ответственными за преступление лицами состоялся через 5 лет после наступления оспариваемых фактов, что считается длительным сроком для исполнения правосудия.



Суд присудил заявителю компенсацию за моральный ущерб в размере 20 000 евро», — говорится в информации Минюста.







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