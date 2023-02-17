

Несовместим с демократическими принципами — Аппарат омбудсмена Грузии о законопроекте об «иноагентах»

17.02.2023 14:23





Аппарат Народного защитника Грузии выступил с заявлением в связи инициированием законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Как указано в заявлении, предложенный проект не соответствует международным и внутригосударственным стандартам защиты прав человека и несовместим с основными принципами современного демократического государства.



Аппарат Народного защитника Грузии подчеркивает, что свобода для объединений и свобода слова, гарантированны Конституцией Грузии и являются необходимой предпосылкой существования демократического общества, которая позволяет неправительственным организациям и организациям СМИ совместно способствовать продвижению демократии, верховенство закона и реализации прав человека.



«Декларация ООН о правозащитниках дает таким объединениям право изыскивать, получать и использовать ресурсы (включая финансирование из иностранных источников) для осуществления своей деятельности. В то же время государства обязаны создавать благоприятную среду, в которой правозащитники будут иметь возможность действовать беспрепятственно», — указано в заявлении.



Аппарат Народного защитника Грузии также отмечает, что принятие законов об агентах иностранного влияния в Российской Федерации и Венгрии, получили негативную оценку со стороны Европейского суда по правам человека, Суда Европейского Союза, со стороны Бюро по демократическим институтам и правам человека при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ/БДИПЧ), Комиссара Совета Европы по правам человека, Венецианской комиссии и Специального докладчика ООН.



В частности, по оценке ОБСЕ/БДИПЧ, правозащитники нередко становятся адресатами кампаний по стигматизации и дискредитации, что, в том числе, это может выражаться в принятии правовых норм, объявляющих их «иностранными агентами» в соответствующих странах. По мнению международных организаций, наделение организаций таким статусом, создает атмосферу недоверия, страха и неприязни к ним», — говорится в заявлении Аппарата народного защитника.



Аппарат омбудсмена также поддерживает определение Венецианской комиссии, что упомянутый термин восходит к риторике, использовавшейся в коммунистический период, клеймит гражданское общество, наносит ущерб его репутации и серьезно препятствует его деятельности.



«По мнению уполномоченного Совета Европы по правам человека, с учетом исторического контекста, «иностранный агент» может ассоциироваться с «иностранным шпионом» и «предателем», что усложнит лицу наделенному такой характеристикой сотрудничество с общественностью, и особенно с представителями правительства, что как следствие, это отразится на их включенности в политическую жизнь.



По мнению Европейского суда по правам человека, использование этого термина является неоправданным вмешательством в свободу объединения, поскольку создает ощущение, что соответствующие организации находятся под иностранным контролем. Примечательно также, что, по мнению Венецианской комиссии, несоразмерное вмешательство в свободу [деятельности] объединения и самовыражения — это также регистрация организаций в качестве агентов без их согласия, и такая возможность не должна быть установлена законом», — говорится в заявлении Аппарата омбудсмена.



В то же время Аппарат омбудсмена, заявляет, что учитывая статью 78 Конституции Грузии, следует особо отметить решение Суда Европейского Союза, которым он признал, что аналогичный закон принятый в Венгрии несовместим с основополагающими принципами и правом Европейского Союза.



«Отдельного внимания заслуживает тот факт, что представленный законопроект создает основу для сбора и публикации большого объема персональных данных о лицах, считающихся «агентами иностранного влияния» и тех, кто имеет с ними взаимодействие разного рода.



Помимо потенциального возложения неоправданного организационного бремени на организации и отвлечения от их основной деятельности, это может нарушать право на неприкосновенность частной жизни, создавая возможность обработки и раскрытия персональных данных любого лица, находящегося во взаимодействии с этими организациями, в любой форме [например в форме] найма или служебного контракта», — говорится в сообщении Аппарата омбудсмена.



Согласно заявлению Аппарата Омбудсмена, также следует отметить, что обеспечение прозрачности деятельности объединений является важной легитимной целью, и Грузии известны пути достижения этой цели, это соответствующее законодательное регулирование, инструменты сбора, анализа и отчетность по информации об иностранной помощи (eAIMS).



Как заявляет Аппарат омбудсмена, для того, чтобы предлагаемый новый законопроект считался обоснованным, необходимо, чтобы он исходил из наличия «острой общественной необходимости», а ограничительные меры и сопровождающие их процедуры «не должны быть несоразмерными». Однако, по оценке Аппарата омбудсмена, данный законопроект не удовлетворяет эти параметры.



«Принимая во внимание все вышеизложенное, принятие представленного законопроекта не будет соответствовать стандартам защиты прав человека», — говорится в заявлении Аппарата народного защитника Грузии.





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