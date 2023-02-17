

Папуашвили: Страсбургский суд дал резолюции Европарламента более сильную оценку, чем любая политическая

17.02.2023 17:32





Страсбургский суд дал резолюции Европарламента более сильную оценку, чем любая политическая - суд фактически сказал, что Михаил Саакашвили был президентом гулагов, - об этом председатель парламента Шалва Папуашвили заявил журналистам в связи с решением Европейского суда, согласно которому, «до 2012 года пытки в пенитенциарной системе Грузии носили системный характер».



По его словам, Европейский суд своим решением показал факты пыток, что является частью истории и которые требует переписать определенная группа политиков, «когда говорят, что наказание виновного должно называться вендеттой».



«Это определенно вопрос судьбы – с момента резолюции Европарламента, где Саакашвили называют человеком, находившимся в изгнании, который возвращался на родину и в отношении которого исполнен не закон, а личная вендетта, прошло несколько часов и вынес решение Европейский суд, европейская институция с самой незапятнанной репутацией. Суд фактически сказал, что Михаил Саакашвили был президентом гулагов. Сказал, что он создал систему, где людей пытали, и это были не отдельные случаи, а системные. Этим решением Европейский суд показал нам факты пыток, что общество и так знает и это является частью истории. Именно эту историю просит нас переписать определенная группа политиков, когда говорят, что наказание виновного следует называть вендеттой. Это попытка выдать ложь за правду, когда нас призывают переписать нашу историю, забыть и выбросить из памяти то, какую систему создал Михаил Саакашвили. Это был хороший ответ на резолюцию», - заявил Шалва Папуашвили.





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