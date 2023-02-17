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Парламент Грузии отправляет очередной гуманитарный груз пострадавшим в Турции


17.02.2023   17:35


Парламент Грузии передаст очередную гуманитарную помощь посольству Турецкой Республики для помощи пострадавшим от землетрясения в Турции. Об этом сообщает пресс-служба парламента Грузии.

Как сообщает пресс-служба парламента, деньги на закупку гуманитарного груза были собраны на казначейский счет, специально открытый депутатами и сотрудниками аппарата парламента.

Собранный парламентом Грузии гуманитарный груз во второй раз будет передан посольству Турецкой Республики.


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