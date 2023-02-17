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Еще один гражданин выиграл дело против Грузии в Страсбургском суде
17.02.2023 17:59
Европейский суд по правам человека 16 февраля опубликовал решение по делу «Очигава против Грузии». Суд установил, что жестокое обращение с заявителем, иногда приравнивавшееся к пыткам, нарушило статью 3 Европейской конвенции о правах человека (запрещение пыток) как в существенном, так и в процессуальном отношении. Кроме того, не было проведено эффективного уголовного расследования. Суд обязал государство выплатить истцу 20 000 евро.
Суть дела
Акакий Очигава был задержан в июне 2011 года за кражу и позже осужден. По словам врача, который осматривал Очигава, когда его поместили в тюрьму Глдани, состояние его здоровья было удовлетворительным.
Жалоба Очигава касалась жестокого обращения с ним в тюрьме в Глдани. По словам Очигава, с июня 2011 года по август 2012 года с ним плохо обращались 11 сотрудников тюрьмы, некоторые из которых занимали высокие посты.
По словам Очигава, его регулярно жестоко избивали и произвольно помещали в одиночную камеру с бесчеловечными и унижающими достоинство условиями. Он также подвергался физическому и словесному насилию. В ноябре 2011 года в результате особо жестокого избиения со стороны сотрудников тюрьмы он повредил позвоночник и потерял способность ходить. Очигава был освобожден из тюрьмы в 2014 году.
Обоснование суда
Страсбургский суд заявил, что хотя истец подал жалобу на жестокое обращение на местном уровне в октябре 2012 года, местным властям потребовалось более пяти лет, чтобы установить виновных и предъявить обвинения некоторым из них. «Это был период необъяснимого бездействия со стороны следственных органов, длившийся с 2012 по 2016 год, в течение которого ими не были осуществлены надлежащие следственные мероприятия», — говорится в решении суда.
По мнению суда, выводы местных судов ясно показывают, что истец подвергался жестокому обращению со стороны представителей тюремной администрации в период систематического и системного насилия над заключенными Глданской тюрьме.
Суд также отметил, что, хотя власти Грузии и привлекли к ответственности ряд тюремных служащих за несколько случаев жестокого обращения, они не расследовали ряд других серьезных инцидентов, в том числе предполагаемое избиение истца в начале ноября 2011 года, в результате чего он получил травмы позвоночника. Суд также заявил, что государству не удалось установить роль высокопоставленных тюремных чиновников, причастных к жестокому обращению с Очигава.
Комментарий Министерства юстиции
Оценивая решение суда, Министерство юстиции Грузии заявило, что согласно решению Страсбургского суда в пенитенциарной системе Грузии до 2012 года систематически применялись пытки.
Civil Georgia
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