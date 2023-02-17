

Спикер парламента Грузии недоволен критикой законопроекта об «иноагентах»

17.02.2023 18:01





Председатель парламента Шалва Папуашвили, заявил, что его настораживает тот факт, что различные группы призывают наложить табу на законопроект об «агентах иностранного влияния».



Папуашвили также назвал антидемократичной «цензуру в отношении вопросов прозрачности и подотчетности».



Речь идет о законопроекте «О прозрачности иностранного влияния», который подготовила известная своей антизападной риторикой «Сила народа». Данный законопроект гражданский сектор оценил как наносящий ущерб репутации страны и европейской перспективе.



«У меня сложилось впечатление, что имеет место попытка, представить этот вопрос с определенного ракурса, просто наложить табу на [эту] тему и подвергнуть ее цензуре. Удивительно, что когда дело доходит до прозрачности и подотчетности, некоторые группы требуют наложить табу на этот вопрос, что я считаю антидемократическим по своей сути.



Что касается мнений, которые мы слышим, я не могу затрагивать технических подробностей, я не знаю деталей, но надо посмотреть на это с другой стороны, и в этом плане попытка наложить табу на дискуссию недемократична. Что касается прозрачности и подотчетности, для меня это тоже не новая тема.



Я всегда говорил об этом, как с неправительственными организациями, так и с донорскими организациями, и много раз говорил публично, наши граждане имеют право знать людей и информацию связанную с ними, будь то финансовая или иная, которые участвовали в принятии решений, которые затрагивают людей», — сказал он.



Папуашвили также ответил на заявления о том, что законопроект «Силы народа» основан на российском законодательстве, и заявил, что сравнение Грузии с Россией для него неприемлемо.



По его словам, любой закон может быть использован плохим правительством не по назначению, если он плохо сформулирован.



«Это антидемократично — накладывать табу на вопросы. Понятно, что это деликатный вопрос, и понятно, что существуют плохие методы. Любым регулированием можно злоупотребить, это не проблема регулирования, это системная проблема.



Когда Грузию сравнивают с Россией, это абсолютно неприемлемо. Речь идет об авторитарном режиме, который есть в России, где о демократии речи не идет, и сравнение с Грузией абсолютно неприемлемо. Если следовать этой логике, то надо смотреть на законы в России и таких законов у нас быть не должно», — сказал Шалва Папуашвили.



Движение «Сила народа» известное своей антизападной риторикой, инициировала в парламенте законопроект «О прозрачности иностранного влияния».



«Сила народа» была создана депутатами, покинувшими «Грузинскую мечту». Одним из лидеров «Сила народа» является бывший омбудсмен Созар Субари. Созар Субари и его жена Тамта Кубанеишвили годами работали в организациях неправительственного сектора, чьими донорами были западные организации.





Цель законопроекта ясна: очернить неправительственные организации и критически настроенные СМИ, которые получают гранты от международных, авторитетных и ориентированных на демократию организаций. Именно так в путинской России исчезли критические СМИ и третий сектор.





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