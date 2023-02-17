

Роман Гоциридзе покидает «Национальное движение»

17.02.2023 19:28





Роман Гоциридзе покидает «Национальное движение». Об этом он написал в Facebook.



«Друзья, я принял решение покинуть «Национальное движение». Я счел, что на данном этапе исчерпал свои возможности продолжать политическую деятельность в рамках партии. Хочу пожелать успехов «Национальному движению» и всем его сторонникам.



Благодарю всех за многолетнее сотрудничество, доверие и добрые отношения», - пишет Гоциридзе.





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