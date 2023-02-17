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Премьер-министр присутствовал на открытии Мюнхенской конференции


17.02.2023   20:00


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с мировыми лидерами участвует в Мюнхенской конференции по безопасности. Глава правительства вместе с делегацией присутствовал на открытии 59-й Мюнхенской конференции по безопасности. Информацию об этом распространяет пресс-служба администрации правительства.

По их сообщению, 59-ю Мюнхенскую конференцию по безопасности открыл председатель конференции Кристоф Хойсген. На церемонии открытия выступили канцлер Федеративной Республики Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский.

В рамках конференции запланированы двусторонние встречи премьер-министра на высоком уровне как на политическом уровне, так и с представителями бизнес-кругов и первыми лицами крупнейших компаний.


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