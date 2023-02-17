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Минздрав: Доля кесарева сечения в статистике родов повысилась до 50%
17.02.2023 20:12
Сегодня у нас имеется серьезная проблема в связи с родами - думаю, мы должны сделать это направление [акушерок] более престижным, - об этом заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили в парламентском комитете по здравоохранению, где информирует депутатов о деятельности, осуществленной в 2022 году и о планах на будущее.
Как пояснил министр, доля кесарева сечения в статистике родов повысилась до 50%, что является предпосылкой к возникновению демографических проблем.
«Думаю, что мы должны сделать это направление [акушерок] более престижным и можно подумать о ребрендинге, чтобы оно было более привлекательным для молодежи. Сегодня у нас имеется серьезная проблема в связи с родами, например, доля кесарева сечения в общем количестве родов повысилась до 50%. Что является одной из предпосылок к тому, что в будущем сложатся демографические проблемы», - сказал Зураб Азарашвили.
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