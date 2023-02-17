

Число выданных в Грузии ВНЖ удвоилось в 2022 году

17.02.2023 20:13





Вид на жительство в Грузии в 2022 году получили 21 650 человек. Число выданных разрешений за год удвоилось – в 2021 году было выдано 11 904 ВНЖ. Об этом пишет сайт JUST Advisors со ссылкой на данные, полученные из Агентства развития национальных сервисов Грузии.



Сообщается, что в прошлом году было подано 25 764 заявки, из них отклонили 4114 обращений (16%).



Как и в предыдущие годы, больше всего ВНЖ было выдано для учебы или работы. Хотя по трудовому ВНЖ возросло и количество отказов (до 31% случаев). 32% иностранных граждан, обратившихся за получением краткосрочного вида на жительство через владение недвижимостью, получили отказы.





В публикации не указана статистика выдачи ВНЖ по гражданству за прошлый год. Ранее в Миграционной службе Грузии сообщили, что больше всего первичных разрешений в 2021 году получили граждане России (2699), на втором месте была Индия (1146), на третьем – Китай (928). В 2018 и 2019 годах по этому показателю лидировал Иран.





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