

Бердзенишвили о законопроекте об «иноагентах»: «Так захватили прессу в России»

17.02.2023 20:16





По словам Левана Бердзенишвили, законопроект об «агентах иностранного влияния», который «Сила народа» внесла в парламент несколько дней назад, является антизападным и служит нанесению ущерба репутации неправительственных организаций и СМИ в обществе, тем самым усиливая влияние властей. Об этом Бердзенишвили рассказал в интервью «Netgazeti».



Бердзенишвили поясняет, что слово «агент» имеет в Грузии специфическое, и только негативное значение, а для общественности это слово напрямую ассоциируется со шпионом, человеком, действующим против интересов страны. Соответственно, в глазах населения будет нанесен ущерб репутации тех организаций, которым придется идентифицировать себя как «агентов иностранного влияния», и это поставит под сомнение их авторитет.



«Это путь к затуманиванию общественного сознания. Некоторые считают, что всё это глупость и никто в это не поверит [в то, что организация с таким статусом является иноагентом], но это не так. Когда меня однажды объявили агентом, поверила половина Грузии.



СМИ должны сами указать, что они — иностранные агенты, и кто их будет слушать после этого? То, какой у них будет авторитет, зависит не от медиа.



В России так и захватили прессу, запретили «Мемориал» [ведущая правозащитная организация, сначала объявленная иностранным агентом, а потом — ликвидированная властями РФ]. Мы тоже идем по этому пути. Принятием этого закона Грузия заслоняет свой путь к Европе, а население, поддерживающее это, загоняет себя в ловушку, потому что их самих потом будут называть агентами», — считает он.



По мнению Бердзенишвили, происходящее является своеобразным испытанием для населения Грузии.



«Принятием этого закона Грузия запретит себе быть европейской. Такие законы нельзя принимать в стране, которая движется к Европе», — подчеркивает он.



Движение «Сила народа» известное своей антизападной риторикой, инициировала в парламенте законопроект «О прозрачности иностранного влияния».



«Сила народа» была создана депутатами, покинувшими «Грузинскую мечту». Одним из лидеров «Сила народа» является бывший омбудсмен Созар Субари. Созар Субари и его жена Тамта Кубанеишвили годами работали в организациях неправительственного сектора, чьими донорами были западные организации.



Цель законопроекта ясна: очернить неправительственные организации и критически настроенные СМИ, которые получают гранты от международных, авторитетных и ориентированных на демократию организаций. Именно так в путинской России исчезли критические СМИ и третий сектор.





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