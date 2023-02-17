

Экс-премьер Грузии сожалеет, что способствовал укреплению власти Иванишвили

17.02.2023 21:07





Лидер партии «За Грузию» и бывший премьер-министр Гиорги Гахария выпустил видеобращение, в котором подверг критике правящую партию «Грузинская мечта», в которой состоял ранее.



По словам Гахария, он ушел в отставку из-за того, что избранный правительством путь вел к тупику. Политик вспоминает, что не смог убедить партию в том, что страна отдаляется от демократических ценностей и Запада. Однако, как выяснилось сегодня, в правящей партии именно этого и желали.



Гахария считает, что в стране не осталось институтов независимых от власти, а все, кто ведет борьбу за демократические и европейские ценности, за свободу выражения мнения, получат ярлык «иноагента».



«В то же время, Грузия получила беспрецедентную возможность — уже сегодня, а не через десятки лет, стать частью европейской семьи. Возможность, за которую боролись поколения, о которой мечтают наши дети, которую мы заслуживаем, поскольку несколько заплатили за неё войной. Сегодня она появилась в результате героической борьбы украинского народа.



В этом решающий момент, вместо объединения вокруг общей европейской цели, Бидзина Иванишвили при помощи своих марионеток начал дискуссию, а хотим ли мы Европу?



Он фактически отказывает грузинскому народу в многовековом выборе. Просто, он не хочет такую Европу, которая ограничит его бесконтрольную и незаконную власть и забывает, что за европейское будущее грузинский народ проливал свою кровь», — заявил он.



Оппозиция также стала объектом критики Гахария. По его оценке, правящая партия внушает народу, что государство — это Бидзина Иванишвили и нужно делать так, чтобы его деньги были защищены. «Единое национальное движение» заявляет, что государство — это Миша Саакашвили и нет ничего важнее его здоровья и комфорта.



«В конечном итоге, оба связывают будущее страны с Иванишвили или Саакашвили. А это государство — не Бидзина и не Миша. Это государство грузинского народа, сделавшего выбор давным давно. Этот выбор — европейское будущее. Мы все хотим мира. Всё, что будем делать, делать с целью мира.



Безусловно, Грузии нужна разумная, сбалансированная и осторожная внешняя политика. На самом деле, якобы «мирная и осторожная» внешняя политика власти ставит под огромной угрозой будущее страны и оставляет нас беззащитным перед Россией, без настоящих друзей», — сказал политик.



По его же мнению, сегодня общественные группы натравлены друг против друга, а молодежь бежит из страны не только из-за экономических проблем, но и из-за безнадежности.



На фоне этих вызовов Грузия катится к прошлому и, по словам самого Гахария, в этом есть и его доля ответственности.



«Я сам способствовал укреплению власти Иванишвили, поскольку не допускал, что человек, имевший все возможности и поддержку народа для того, чтобы сыграть позитивную роль в истории, в решающий момент сознательно, из-за личных интересов встанет на неправильную сторону истории. Что сделает это не сам, открыто и смело, а будет действовать за спиной марионеток.



Это моя ошибка и долг перед грузинским народом. Но сегодня не время оправдываться и жаловаться, время действовать. Чтобы не случилось, как бы меня не называли, в чем бы не обвинили, даже если останусь один, этот долг я верну! Сегодня есть шанс выиграть у истории время и стать частью современной и сильной Европы. Нет мира без европейского будущего, нет европейского будущего без мира и мы это заслуживаем», — резюмировал бывший глава правительства.





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