

40 организаций из разных стран призвали парламент Грузии не принимать закон об «иноагентах»

17.02.2023 22:34





Нидерландский Хельсинкский комитет (NHC) призывает парламент Грузии не принимать законопроект об «агентах иностранного влияния», подготовленный «Силой народа».



Об этом говорится в заявлении NHC, к которому присоединились 40 организаций из разных стран мира.



Организации выражают озабоченность в связи с упомянутым законопроектом.



«Мы считаем, что законопроект носит контролирующий и ограничительный характер — это повторение практики авторитарных государств, что подрывает свободу объединений и выражения мнений, представляет серьезную угрозу демократии и гражданскому обществу в стране», — говорится в заявлении.



Как отмечается в заявлении, такие ограничения характерны для таких политических режимов, где сильны антизападные силы.



Согласно заявлению, принятие подобных законов объясняют защитой национального суверенитета, однако в действительности они являются средством ограничения деятельности неправительственных организаций, а также нарушают свободу объединений.



Россия, Азербайджан и Беларусь названы в заявлении в качестве примеров таких стран, где действуют аналогичные законы.



В заявлении также рассматривается текущая ситуация в Грузии. В нем указано, что несмотря на определенный прогресс в некоторых областях прав человека, показатель институциональной независимости Грузии резко ухудшается.



Как отмечается в заявлении, с точки зрения показателей демократического управления в Грузии произошел регресс.



«Стремление нынешнего правительства к концентрации власти привело к ослаблению демократии», — говорится в заявлении.



«Политический дискурс Грузии становится все более поляризованным: политические лидеры сосредотачиваются на насмешках, угрозах, принуждении и насилии, а не на политике, направленной на решение конкретных проблем. Правящая партия «Грузинская мечта» размахивает такими терминами, как «предатели» и «враги», вместо того, чтобы использовать формулировки, которые могли бы способствовать диалогу и создавать пространство для компромисса. Такой политический язык играет ключевую роль в продолжающемся разрушении демократических институтов страны. Политическая элита Грузии усвоила советские методы языкового манипулирования, все больше в повседневной жизни навязывая идеологию», — читаем в обращении.



В заявлении также отмечается, что если в Грузии будет принят закон об «агентах иностранного влияния», это еще больше сблизит страну с Россией и отдалит от Европы.



«Призываем депутатов парламента Грузии не принимать предложенный законопроект об агентах иностранного влияния. Это еще больше затянет страну на орбиту политического влияния России и отдалит ее от европейских устремлений грузинского народа», — говорится в заявлении.





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