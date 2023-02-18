

Власти Грузии получили от Запада гранты в размере 2,8 млрд лари, но к «иноагентам» причислят СМИ и НПО

18.02.2023 12:21





В парламент Грузии внесен законопроект, предусматривающий рассмотрение СМИ и неправительственных организаций в качестве «агентов иностранного влияния».



В законопроекте указано, что СМИ и неправительственные организации являются «агентами иностранного влияния» если более 20% годового дохода они получили от иностранного государства.



Данный закон не касается государственных учреждений. То есть государственные организации продолжат получать финансирование/гранты из-за рубежа, но, в отличие от СМИ и неправительственных организаций, правительство не будет обязано «признавать», что оно является агентом другой страны.



Между тем государственные организации Грузии получают из-за рубежа миллионы лари в виде грантов и, что вероятно, будут получать их и в будущем.



Государственные/бюджетные организации в Грузии только за последние 10 лет получили иностранные гранты на сумму до 3 миллиардов лари. Осуществление проектов и реализация планов, проделанная за счет иностранных грантов, используется государством для собственного пиара.



Цель законопроекта уже получила негативную оценку со стороны международных партнеров. Было заявлено, что принятие закона является радикальным отходом страны от процесса евроинтеграции, что негативно скажется на получении финансовой помощи от европейских или других институтов в будущем.



Только за последние 10 лет государственные и другие бюджетные организации получили в общей сложности 2,8 миллиарда лари грантов из-за рубежа.



Из них 2,2 млрд лари – гранты, полученные от различных международных организаций, 552,2 млн лари – гранты, полученные от правительств иностранных государств.



На что идут иностранные гранты, получаемые государственными организациями Грузии?



Согласно государственному бюджету Грузии на 2023 год, в этом году различные мероприятия будут финансироваться за счет иностранного гранта в размере 279 миллионов 550 тысяч лари. Из них 168 миллионов 650 тысяч лари – гранты, полученные от международных организаций, а 7 миллионов 600 тысяч лари – гранты, полученные от правительств иностранных государств.



За счет грантов, полученных от международных организаций и правительств иностранных государств, в 2023 году в Грузии будут финансироваться следующие программы и проекты:



• Программа реформирования энергетического сектора Грузии;

• Программа модернизации молочной промышленности и доступа к рынкам;

• Программа водоснабжения и водоотведения сел Аджарии;

• Развитие навыков и их соответствие требованиям рынка труда;

• Программа ЕС по комплексному территориальному развитию;

• Европейская программа соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов;

• Экономическое управление и фискальная отчетность;

• Развитие экономики и бизнеса в Грузии;

• Проект реабилитации и повышения энергоэффективности государственных школ Тбилиси;

• ЛЭП 500 кВ «Цхалтубо-Ахалцихе-Тортум»;

• Развитие охраняемых территорий;

• Проект реабилитации гидроэлектростанций Варднили и Ингури;

• Улучшение систем водоснабжения и водоотведения города Хашури и близлежащих населенных пунктов;

• Программа энергоэффективности в общественных зданиях;

• Улучшение коммунальной инфраструктуры в муниципалитетах Имерети и Казбеги;

• Программа профессионального образования;

• Аджарский проект твердых отходов;

• Кутаисский водопровод.



В последние десятилетия почти все сферы в Грузии финансировались за счет грантов, полученных от США и ЕС, начиная с обороны и образования, заканчивая транспортом и канализационными системами.



На что тратятся иностранные гранты — некоторые данные на примере Аджарии:



На проект новой свалки в Батуми потрачено 4 миллиона евро из гранта выданного Швецией.



Суммы из гранта в размере 10 миллионов евро, который финансируется Немецким банком реконструкции (KfW) и Европейским союзом будут потрачены на организацию и селах Аджарии должны систем питьевой воды и канализации, включая очистные сооружения.



«Грант в размере 1 миллиона 500 тысяч евро, выделенный фондом «Восточноевропейское партнерство по энергоэффективности и защите окружающей среды» (E5P), был потрачен на закупку электробусов в Батуми.



Муниципалитет Кеда приобрел электрический микроавтобус на грант в размере 77 тысяч 235 долларов США. Этот грант был выделен Посольством Японии.



Батуми получит 7 миллионов 500 тысяч евро в качестве гранта от Немецкого кредитного банка реконструкции (KfW) на оснащение детских садов энергоэффективными технологиями.



KfW также выделил грант в размере 2 млн евро в рамках Фазы V на строительство современных систем водоснабжения и канализации в районах Адлия, Аэропорт, Кахабри, Чакви, Промзона, Хелвачаури и Меджинискали в Батуми.



На строительство очистных сооружений в Кобулети было потрачено 1,5 миллиона евро, выделенных Европейским банком реконструкции и развития [ЕБРР].



Техническое оборудование было закуплено Фондом муниципального развития за счет гранта правительства Нидерландов.



«Netgazeti»

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