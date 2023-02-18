

Поражение России в Украине — автоматическая победа Грузии? Мнение экспертов

18.02.2023 13:37





В последнее время от прозападно настроенных граждан Грузии часто можно услышать мнение о том, что если Россия потерпит поражение в Украине, то это автоматически приведет к поражению российского влияния в Грузии. Эта дискуссия особенно актуальна среди оппозиционных или нейтральных избирателей, которые не видят перспективы изменения в ближайшем будущем при «Грузинской мечте», находящейся в прямой конфронтации с западными друзьями Грузии и украинскими властями и заслужившей похвалу со стороны главы МИД РФ Сергея Лаврова.



Нет сомнения, что последствия российско-украинской войны коснутся не только этих двух стран, но и всей Европы. Часть грузинского общества надеется, что вне зависимости от того, на чьей стороне и какие решения будет принимать правительство «Грузинской мечты», с победой Украины Грузия окончательно освободится из сферы влияния России и получит автоматические выгоды – будь то по направлению европейской интеграции или деоккупации. В этой статье мы предлагаем мнения специалистов по международным отношениям о том, насколько реален сценарий автоматического успеха.



Тина Хидашели, глава «Гражданской идеи» и бывший министр обороны Грузии



Сегодня судьба Грузии однозначно решается в Украине. После поражения России шансы Грузии как на интеграцию, так и на восстановление территориальной целостности возрастают. Деоккупация Грузии может стать частью мирного соглашения с ослабленной Россией.



Но я не согласна с мнением, что это произойдет, хочет того грузинское правительство или нет. Власть имеет навык встретить исторический момент в состоянии, когда все принципиальные решения уже приняты. Сохранение темы Грузии в повестке международных отношений и переговоров каждый раз, когда речь идет о решении территориальной целостности Украины, – наша борьба.



Если мы не будем бороться — я имею в виду политически и дипломатически, — никто за нас этого не сделает. Поэтому я не могу полностью разделять мнение, что надо сидеть и ждать, пока Зеленский выиграет войну, а дальше все само собой уладится.



Корнели Какачия, Директор «Института политики Грузии» (GIP)



Потенциально успех Грузии действительно может быть связан с Украиной, но на самом деле многое зависит от позиции грузинского правительства. Грузия уже понесла репутационный ущерб из-за своей позиции по отношению к украинскому правительству, антизападной риторики и отступления от демократии. Если политика правительства не изменится, можно говорить о большем количестве рисков. Если Украина победит (а мы надеемся, что это произойдет), может внезапно открыться новое окно возможностей для ее членства в НАТО, а Грузия останется за бортом.



Лаша Дзебисашвили, профессор Университета Грузии



Геополитическая точка зрения Запада состоит в том, что соседи с Россией, которые ранее считалось исключительной зоной Москвы, больше не могут оставаться таковыми. Сейчас приоритет отдан Украине, но после окончания войны основной упор будет делаться на экономическое возрождение, а интерес к Южному Кавказу возрастет и с политической, и с экономической, и с транспортной точки зрения.



Однако одно дело, то что геополитический интерес Евросоюза иметь вокруг себя пояс развития и безопасности, и другое, чтобы сама страна, находящаяся в этом поясе, была заинтересована в достижении этих целей.



Запад не будет навязывать нам свою политику, если мы этого не хотим. По окончании войны выиграет Грузия, но немаловажная роль отводится и шагам, предпринятым грузинскими властями. Я бы сказал, соотношение 50/50. Война в Украине меняет многое в глобальном масштабе — от архитектуры безопасности до изменения экономических, культурных и цивилизационных вопросов.



Правительство Грузии будет просто вынуждено вносить какие-то изменения, но это не значит, что мы автоматически станем частью Европы или получим 100% тех многочисленных благ, которые принесет Украине победа в этой войне. Чтобы получить максимальную выгоду от предстоящих изменений, мы, как народ Грузии, можем заставить правительство поступить правильно — в первую очередь, выполнить 12 рекомендаций ЕС.



Гиги Гигиадзе, бывший заместитель министра иностранных дел Грузии



Победа Украины будет победой цивилизованного мира над тиранией и, безусловно, победой грузинского народа. Но я не хочу автоматизировать это. Действия и позиция правительства Грузии совершенно неверны. В результате отношение к нашей стране изменилось на негативное. В международной дискуссии, где фигурирует будущее Украины и Европы, Грузия менее заметна. Если правительство Грузии продолжит ту политику, которую оно сейчас проводит в отношении Украины и Европы, победа Украины в войне не будет автоматически распространяться на нас».



Эка Акобия, декан Школы государственного управления Университета Кавказа



Уже сейчас заметно, что Грузия выпала из контекста прозападной либеральной демократии, что оставляет нам меньше возможностей для прогресса. Победа Украины означает победу либерального, свободного общества, природа которого не в том, чтобы угнетать малые страны. В случае успеха содружества либеральных государств мало следует ожидать реванша против Грузии. В случае победы Украины мы все равно будем в числе успешных государств, правда, на относительно тихоходной траектории развития. Нынешняя политика грузинского правительства – это желание разгуляться за счет успехов Украины, но отсталость по демократическим критериям будет причиной того, что у нас будет меньше возможностей для прогресса.



Что будет считаться поражением России?



Одним из важных факторов, подчеркивают аналитики, является то, что военного поражения России в Украине недостаточно, чтобы нивелировать угрозы для Грузии.



«Чтобы у Москвы не было ресурсов для Грузии, в России должен произойти политический переворот и какое-то время должна продолжаться борьба кланов за центральную власть. До внутренней консолидации будет не до Грузии. И если в Кремле останется ревизионистское, пусть даже другое правительство, временно смирившееся с военным поражением, но все еще хранящее иллюзии возрождения империи, то интерес Кремля к Грузии не уменьшится, а еще больше возрастет, т.к. потребуется какая-то компенсация за внешнеполитический провал», — считает Лаша Дзебисашвили.



Вектор «Мечты»



По словам Тины Хидашели, действия «Грузинской мечты» проистекают из твердой уверенности Бидзины Иванишвили в том, что в конечном итоге победит Россия.



«Но есть грань между осторожностью и отступлением; между осторожностью и поворотом. Риторика типа «Евросоюз — это Советский Союз, и что нам там нужно» не имеет признаков осторожности. Это уже прямая заявка на поиск альтернативы Евросоюзу. До сих пор правительство Грузии ничего не сделало для сближения, но в буквальном смысле ничего не сделало для дистанцирования, и я думала, что они не совершили непоправимой ошибки.



Впервые я принципиально забеспокоилась, когда в последние дни стали открыто говорить о том, мол, что нам нужно в Евросоюзе, где, оказывается, происходят какие-то плохие новости. Наверное, всем известно, что Созар Субари и Заза Шатиришвили неслучайно делают такие заявления. Если за этим последует действие помимо разговоров, опасность возрастет еще больше», — считает она.



Гиги Гигиадзе считает, что процесс поворота в сторону России начался как минимум с 24 февраля 2022 года.



«Спекуляции о том, с чем мы имеем дело, далеко заведут нас, но ясно одно — грузинское правительство делает все, чтобы максимально угодить российской стороне и дистанцироваться от наших традиционных партнеров. Пусть грузинское общество сделает вывод. На мой взгляд, вывод очень однозначен — это власть, которая явно склоняется в сторону пророссийской орбиты».



Корнели Какачия не исключает, что политика отказа раздражения мотивирована страхом и изменится, когда фактор страха будет снят в результате поражения России: «Но к тому времени может быть уже слишком поздно. Очень трудно попасть к накрытому столу».



Однако, по мнению экспертов, устранение российского фактора само по себе не является гарантированным предотвращением открытого авторитаризма и упадка демократии в Грузии на фоне того, что евроатлантическая интеграция для грузинского правительства менее важна, чем сохранение власти.



«Главная задача правящей партии — поддерживать такую ​​вертикаль и состав власти для неформального правителя, которая служит его интересам», — говорит Эка Акобия.



По её словам, в силу геополитической значимости государства получают некую выгоду от взаимной зависимости. Среди них проект Среднего коридора на Черном море, который, по мнению правительства, добавляет Грузии достаточную геополитическую привлекательность, но маловероятно, что Европейский Союз закроет глаза на провал демократии из-за этого проекта.



В обмен на то, чтобы остаться у власти, «Грузинская мечта» не побрезгует международной изоляцией, считает Корнели Какачия, даже если Россия потерпит поражение в Украине:



«Правительство должно выполнить 12 рекомендаций, прекратить давление на СМИ, снять проблемы с верховенством закона; Прекратить антизападную риторику и нападки на международных партнеров, гражданское общество, и начать настоящую демократизацию и необратимую европеизацию. В результате они могут проиграть выборы, но страна выиграет».



С учетом вышеперечисленных факторов, где будет Грузия после окончания войны с Россией, сказать сложно, и, по словам Тины Хидашели, это зависит от 2 факторов:



«Во-первых, какими темпами будет отхождение правительства Грузии от Евросоюза, на что оно осмелится, а точнее, что мы позволим, а с другой стороны, какими темпами и с какой скоростью будут развиваться события в самой Украине».



«Netgazeti»

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