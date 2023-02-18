

Гарибашвили встретился с президентом ЕБРР Одиле Рено Бассо

18.02.2023 14:15





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) Одиль Рено Бассо провели встречу в рамках конференции в Мюнхене.



Премьер-министр поблагодарил своего визави за поддержку Европейским банком реконструкции и развития европейских устремлений Грузии.



Стороны рассмотрели текущие и запланированные на будущее проекты, финансируемые Банком, которые реализуются в сферах транспортной инфраструктуры, муниципальной инфраструктуры, образования, энергетики, банковского сектора и сельского хозяйства.



Премьер-министр проинформировал президента ЕБРР об экономической ситуации в Грузии и отметил, что на фоне текущих сложнейших вызовов в стране сохраняется двузначный экономический рост и макроэкономическая стабильность.



За годы сотрудничества с ЕБРР государственный и частный секторы Грузии получили поддержку в размере до 4,9 млрд евро.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





