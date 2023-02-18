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Гарибашвили встретился с президентом ЕБРР Одиле Рено Бассо
18.02.2023 14:15
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) Одиль Рено Бассо провели встречу в рамках конференции в Мюнхене.
Премьер-министр поблагодарил своего визави за поддержку Европейским банком реконструкции и развития европейских устремлений Грузии.
Стороны рассмотрели текущие и запланированные на будущее проекты, финансируемые Банком, которые реализуются в сферах транспортной инфраструктуры, муниципальной инфраструктуры, образования, энергетики, банковского сектора и сельского хозяйства.
Премьер-министр проинформировал президента ЕБРР об экономической ситуации в Грузии и отметил, что на фоне текущих сложнейших вызовов в стране сохраняется двузначный экономический рост и макроэкономическая стабильность.
За годы сотрудничества с ЕБРР государственный и частный секторы Грузии получили поддержку в размере до 4,9 млрд евро.
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