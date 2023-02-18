

Гарибашвили встретился с верховным главнокомандующим Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе

18.02.2023 15:10





В рамках Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с Верховным главнокомандующим Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, командующим Европейским командованием США генералом Кристофером Каволи.



По сообщению Администрации правительства Грузии, на встрече было отмечено многолетнее стратегическое партнерское сотрудничество между Грузией и США.



«Была подчеркнута большая помощь, которую США на протяжении многих лет оказывают для укрепления демократических институтов страны, формирования обороноспособности и содействия экономическому росту. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.



Разговор на встрече коснулся поддержки США в плане повышения обороноспособности Грузии, был отмечен вклад страны в общую евроатлантическую безопасность. Глава правительства поблагодарил генерала за поддержку процесса евроатлантической интеграции страны.



По словам премьер-министра, Грузия есть и останется самым надежным и верным союзником США в регионе и за его пределами. Было сказано, что Грузия приветствует более активное участие и инвестиции США в укрепление безопасности, экономического развития и взаимосвязанности Черноморского региона.



Премьер-министр поблагодарил американскую сторону за твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета страны», — говорится в сообщении.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





