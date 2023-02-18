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Гарибашвили встретился с верховным главнокомандующим Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе
18.02.2023 15:10
В рамках Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с Верховным главнокомандующим Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, командующим Европейским командованием США генералом Кристофером Каволи.
По сообщению Администрации правительства Грузии, на встрече было отмечено многолетнее стратегическое партнерское сотрудничество между Грузией и США.
«Была подчеркнута большая помощь, которую США на протяжении многих лет оказывают для укрепления демократических институтов страны, формирования обороноспособности и содействия экономическому росту. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.
Разговор на встрече коснулся поддержки США в плане повышения обороноспособности Грузии, был отмечен вклад страны в общую евроатлантическую безопасность. Глава правительства поблагодарил генерала за поддержку процесса евроатлантической интеграции страны.
По словам премьер-министра, Грузия есть и останется самым надежным и верным союзником США в регионе и за его пределами. Было сказано, что Грузия приветствует более активное участие и инвестиции США в укрепление безопасности, экономического развития и взаимосвязанности Черноморского региона.
Премьер-министр поблагодарил американскую сторону за твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета страны», — говорится в сообщении.
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