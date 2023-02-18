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Премьер-министр Грузии встретился с канцлером Германии
18.02.2023 17:47
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Согласно информации, распространенной администрацией правительства Грузии, премьер-министр Ираклий Гарибашвили и канцлер Германии Олаф Шольц говорили о тесном партнерстве и дружеских отношениях между Грузией и Германией.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в рамках Мюнхенской конференции.
«На встрече стороны отметили тесные партнерские и дружеские отношения между Грузией и Германией в различных направлениях. Ираклий Гарибашвили выразил надежду, что Германия и впредь будет поддерживать основные внешнеполитические цели Грузии.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили детально проинформировал Олафа Шольца о шагах, предпринимаемых Грузией для выполнения рекомендаций Еврокомиссии.
На встрече также был отмечен опубликованный Европейской комиссией аналитический отчет по Грузии, в котором положительно оценен прогресс, достигнутый Грузией в плане совместимости национальной законодательной базы Грузии с законодательством ЕС.
Глава правительства поблагодарил канцлера Германии за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также за политику непризнания.
Было отмечено, что Грузия в этом году, в марте, является страной — хозяйкой Берлинского всемирного туристического фестиваля «ITB Berlin». Премьер-министр отметил, что фестиваль является не только отличным способом повысить узнаваемость страны и привлечь больше визитеров, но и путем дальнейшего развития туристического сектора Грузии в международном масштабе.
Премьер-министр пригласил канцлера ФРГ в Грузию в удобное для него время», - отмечается в распространенной информации.
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