

Премьер-министр Грузии встретился с канцлером Германии

18.02.2023 17:47





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.



Согласно информации, распространенной администрацией правительства Грузии, премьер-министр Ираклий Гарибашвили и канцлер Германии Олаф Шольц говорили о тесном партнерстве и дружеских отношениях между Грузией и Германией.



Премьер-министр Ираклий Гарибашвили встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в рамках Мюнхенской конференции.



«На встрече стороны отметили тесные партнерские и дружеские отношения между Грузией и Германией в различных направлениях. Ираклий Гарибашвили выразил надежду, что Германия и впредь будет поддерживать основные внешнеполитические цели Грузии.



Премьер-министр Ираклий Гарибашвили детально проинформировал Олафа Шольца о шагах, предпринимаемых Грузией для выполнения рекомендаций Еврокомиссии.



На встрече также был отмечен опубликованный Европейской комиссией аналитический отчет по Грузии, в котором положительно оценен прогресс, достигнутый Грузией в плане совместимости национальной законодательной базы Грузии с законодательством ЕС.



Глава правительства поблагодарил канцлера Германии за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также за политику непризнания.



Было отмечено, что Грузия в этом году, в марте, является страной — хозяйкой Берлинского всемирного туристического фестиваля «ITB Berlin». Премьер-министр отметил, что фестиваль является не только отличным способом повысить узнаваемость страны и привлечь больше визитеров, но и путем дальнейшего развития туристического сектора Грузии в международном масштабе.



Премьер-министр пригласил канцлера ФРГ в Грузию в удобное для него время», - отмечается в распространенной информации.





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