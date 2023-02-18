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Парламентская делегация примет участие в десятой ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Евронеста
18.02.2023 18:44
Постоянно действующая делегация парламента Грузии во главе с председателем комитета по интеграции с Европой Макой Бочоришвили 19-21 февраля примет участие в десятой ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Евронест в Кишиневе.
Согласно информации, распространенной парламентом Грузии, в рамках сессии 19 февраля пройдут комитетские слушания Ассамблеи, на которых каждая комиссия рассмотрит и примет решения, подготовленные в рамках своей компетенции.
Как пояснили в парламенте Грузии, соавтором резолюции «Переход на зеленую энергетику как ответ на текущие вызовы энергетической безопасности Восточного партнерства в контексте российской агрессии и оккупационной войны», подготовленной комитетом по энергетической безопасности, является член постоянно действующей делегации парламента Грузии в ПА Евронест Майя Битадзе.
На 20 февраля запланировано официальное открытие пленарного заседания. После чего состоятся дебаты на тему: «Будущее политики Восточного партнерства после агрессивной войны России против Украины». Новый контекст региональной безопасности, вызовы и возможности».
В ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Евронест примут участие Мака Бочоришвили, Михаил Сарджвеладзе, Майя Битадзе, Леван Карумидзе, Георгий Хелашвили и Георгий Вашадзе.
Парламентская ассамблея состоит из четырех постоянно действующих комитетов по политическим вопросам, энергетической безопасности, экономической интеграции и социальным вопросам.
В парламенте Грузии заявляют, что Ассамблея способствует развитию политических связей между Евросоюзом и странами Восточной Европы и экономической интеграции в ЕС.
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