

Риши Сунак: Нам нужны новые рамки для долгосрочной безопасности от Грузии до Молдовы

18.02.2023 18:56





«Нам нужны новые рамки для долгосрочной безопасности от Грузии до Молдовы, от прав человека до ядерных угроз», — заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.



Как указал политик, Россия совершала многочисленные нарушения в отношении стран, не входящих в НАТО.



«За это ответственно международное сообщество, оно не было достаточно сильным. Как сказал Столтенберг, Украина станет членом НАТО, но до тех пор, пока это произойдет, мы должны сделать больше для обеспечения долгосрочной безопасности Украины. Мы должны предоставить им возможности НАТО, мы должны продемонстрировать, что мы останемся на этой стороне», — сказал Сунак.







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