

Ираклий Гарибашвили и Урсула фон дер Ляйен обсудили шаги Грузии на пути интеграции в ЕС

18.02.2023 19:48





Шаги, предпринятые Грузией на пути интеграции в Европейский Союз, и обстановка безопасности в регионе стали основными вопросами, которые обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.



На встрече премьер-министр предоставил президенту Еврокомиссии детальную информацию о ходе реализации 12 приоритетов, большая часть которых реализована в полном объеме, а часть законодательных актов направлена ​​в Венецианскую комиссию для получения заключения. На встречи был подчёркнут аналитический отчет, недавно опубликованный Европейской комиссией по Грузии, который отражает значительный прогресс в плане совместимости национального законодательства законодательству ЕС.



На встрече премьер-министр выразил надежду, что Европейская комиссия под руководством президента Урсулы фон дер Ляйен продолжит поддерживать Грузию и в этом году будет принято еще одно историческое решение – заслуженное предоставление Грузии статуса кандидата. Премьер-министр и президент Еврокомиссии также говорили о важности черноморского проекта, инициированного Грузией.



Стороны отметили, что этот проект будет способствовать развитию сектора возобновляемых источников энергии и увеличит возможности транзита и торговли между ЕС и регионом Южного Кавказа. Разговор также коснулся агрессии России в Украине и ее влияния на Грузию, регион и мир в целом.



Информацию о встрече распространила пресс-служба премьер-министра Грузии.







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