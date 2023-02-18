

Гарибашвили: После войны 2008 года мы не видели санкций против России, это был очень плохой сигнал

18.02.2023 20:56





Мы видим, что Россия делает упор на Украину, это разрушительная война, нужно сделать все, чтобы ее остановить, альтернативы миру нет, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на дискуссионной панели в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.



Кристоф Хойсген, спикер дискуссии, спросил премьер-министра Грузии: «Какое влияние оказал конфликт на вашу страну, и что вы думаете о Женевских международных дискуссиях? Что-то происходит в этом направлении?». По словам Гарибашвили, война в Украине является большим вызовом для всех, он отметил, что после окончания Второй мировой войны мир не испытывал вызова подобного масштаба. Кроме того, по его словам, Грузия придерживается мирного решения конфликта.



«Что касается суверенитета и территориальной целостности, мы очень четко заявили, что у Грузии есть мирный план по восстановлению своей территориальной целостности, и я хотел бы поблагодарить ОБСЕ и других участников, которые активно участвуют в посредническом процессе.



Международные дискуссии в Женеве также являются площадкой для наших отношений с Россией. Поэтому я должен повторить, что эта война должна прекратиться. Мы видели результат войны в нашей собственной стране в 2008 году. Очень много людей погибло, мы полностью потеряли контроль над своими территориями, и, как я уже сказал, у России есть военные базы на нашей территории. Это продолжающийся процесс, он не останавливался. Я также хотел бы упомянуть, что после войны 2008 года мы не видели санкций против России. Наоборот, мы видели, что дела с Россией продолжались в обычном режиме. Поэтому я бы сказал, что это был очень плохой сигнал, что за нашим случаем не последовали санкции. Я должен отметить, что международное сообщество должно быть определиться, как мы будем двигаться вперед. Если эта война будет продолжена, значит, она будет иметь еще большую разрушительную силу. Погибнет больше невинных людей, и я бы сказал, что мир должен положить конец этой войне», — сказал Ираклий Гарибашвили.







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