

Гарибашвили: Правительство Грузии обеспечивает Михеилу Саакашвили максимальный комфорт и лечение

18.02.2023 22:14





Михаил Саакашвили более восьми месяцев лечится в частной клинике, правительство Грузии обеспечивает максимальный комфорт и лечение, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, посвященной укреплению безопасности на Южном Кавказе.



На панельной дискуссии в Мюнхене Ираклию Гарибашвили был задан вопрос о состоянии здоровья Михаила Саакашвили.



Как упомянул премьер-министр, полтора года назад Михаил Саакашвили приехал в Грузию с идеей совершить революцию.



«Я не хочу спекулировать на этом вопросе. Президент Саакашвили лечится в частной клинике. Я хочу, чтобы люди знали, что он приехал в Грузию полтора года назад, первого октября, идеей его возвращения было совершить революцию и вдохновить на массовые убийства. Его план провалился, и он оказался в тюрьме. Мы перевели его в частную клинику, не буду утомлять подробностями, но раз уж вопрос задан, хочу на него ответить. Он лечится в частной клинике более восьми месяцев. Правительство Грузии обеспечивает максимальный комфорт и обращение, все привилегии, которых нет у других заключенных.



Вы упомянули кадры, фотографии, я скажу, что господин Саакашвили хороший актер. Правительство Грузии делает все возможное, чтобы оказать максимальную поддержку. Мы сделали предложение его семье привезти любого врача, из любой клиники, из любой страны, если он действительно нуждается в лечении, вот мой ответ.



Я также хотел бы отметить, что вы, вероятно, видели много дезинформации, распространяемой лоббистскими фирмами семьи Саакашвили, например, в прошлом месяце сообщалось, что его семья заплатила миллион долларов за агрессивную кампанию в СМИ по всему миру, которую вы слышите, видите на видео, в Facebook, в социальных сетях — она не соответствует действительности, поэтому никто не может быть выше закона.



У нас в Грузии сильная демократия, мы строим демократические институты, в этом суть демократии, что никто не должен стоять выше закона. Саакашвили совершил тяжкие преступления, начиная с убийства Гиргвлиани и заканчивая избиением бывшего парламентария. Спецназ ворвался в частную телекомпанию «Имеди». Человек два дня провел в контейнере, когда въехал в Грузию из Одессы, чтобы совершить революцию, вот такая история. Я не хочу говорить об этом человеке на этой панели и хочу дать вам такой ответ на вопрос», — сказал Ираклий Гарибашвили.







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