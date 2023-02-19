

Законопроект об иноагентах будет инициирован на завтрашнем заседании бюро парламента

19.02.2023 11:44





Подготовленный партией «Сила народа» законопроект «О прозрачности иностранного влияния» будет инициирован на завтрашнем заседании бюро парламента Грузии. Целью законопроекта декларируется обеспечение прозрачности. Законопроект предусматривает регистрацию в качестве агентов иностранного влияния некоммерческих юридических лиц и средств массовой информации, доход которых (более 20%) поступает из-за рубежа.



Согласно законопроекту, каждый, кто считается агентом иностранного влияния, должен быть в обязательном порядке зарегистрирован в базе данных иноагентов государственного реестра. При регистрации необходимо будет отразить полученный доход.



Кроме того, согласно проекту, организации будут обязаны ежегодно заполнять финансовую декларацию.



В дополнение к вышеизложенному законопроект наделяет Минюст правом проводить расследование с целью выявления агента иностранного влияния. За нарушение положений законопроекта предусмотренны штрафные санкции. В частности, за уклонение от регистрации в качестве агента иностранного влияния или незаполнение декларации организация будет оштрафована на 25 тысяч лари.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





