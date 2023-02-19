

Урсула фон дер Ляйен: Мы готовы продолжать работу вместе с Грузией

19.02.2023 13:29





Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в рамках Мюнхенской конференции и отметив, что готова максимально помочь Грузии в реализации рекомендаций Еврокомиссии и плана экономических инвестиций. Об этом она написала в социальной сети «Твиттер».



«У меня была хорошая возможность обсудить с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили основные вопросы повестки дня Грузия-ЕС. Мы готовы продолжать работу вместе с Грузией для того, чтобы страна добилась прогресса с точки зрения выполнения 12 рекомендаций, определенных Еврокомиссией в июне 2022 года, и чтобы максимально был использован план экономических инвестиций ЕС, особенно для развития проектов, связывающих с Черным морем», — написала Урсула фон дер Ляйен.





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