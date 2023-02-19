Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Урсула фон дер Ляйен: Мы готовы продолжать работу вместе с Грузией


19.02.2023   13:29


Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в рамках Мюнхенской конференции и отметив, что готова максимально помочь Грузии в реализации рекомендаций Еврокомиссии и плана экономических инвестиций. Об этом она написала в социальной сети «Твиттер».

«У меня была хорошая возможность обсудить с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили основные вопросы повестки дня Грузия-ЕС. Мы готовы продолжать работу вместе с Грузией для того, чтобы страна добилась прогресса с точки зрения выполнения 12 рекомендаций, определенных Еврокомиссией в июне 2022 года, и чтобы максимально был использован план экономических инвестиций ЕС, особенно для развития проектов, связывающих с Черным морем», — написала Урсула фон дер Ляйен.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна