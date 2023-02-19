

Боррель: Все европейские лидеры открыто заявляют, что Украина, Молдова, а позже и Грузия станут членами ЕС

19.02.2023 15:14





Невозможно помочь без прохождения процедур, правила должны быть выполнены, я не специалист по вопросам порядка и путей расширения, но все европейские лидеры открыто повторяют, что Украина, Молдова, а позже и Грузия будут членами Европейский Союз и что процесс открыт, — заявил вице-президент Еврокомиссии, Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и вопросам безопасности Джозеф Боррель.



По его словам, все согласны с тем, что Евросоюз готов к расширению.



«Мы не рассчитываем, что все произойдет в одночасье, все зависит от выполнения требований», — сказал Борель.







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