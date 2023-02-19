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Состояние Михаила Саакашвили ухудшилось - консилиум врачей при Народном защитнике
19.02.2023 17:28
По заявлению члена созданной Народным защитником группы медиков, невролога Тенгиза Цуладзе, состояние здоровья третьего президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшилось.
Как он сообщил журналистам после посещения Саакашвили в клинике «Вивамед», это выражается в снижении веса и других параметрах.
«Я не могу говорить о деталях, потому что мы сами должны согласовать детали, описать данные. Можем сказать, что положение постепенно ухудшилось по сравнению с тем, что было 4 декабря. Это проявляется в потере веса, по данным осмотра мы говорим, что состояние ухудшилось. Пока могу сказать это, остальное мы детально напишем и опубликуем», — сказал Цуладзе.
Для справки, исполняющий обязанности Народного защитника и его заместитель побывали у третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в клинике «Вивамед».
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