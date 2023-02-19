

Сенаторы Джин Шахин и Дик Дурбин распространили заявление о визите делегации Конгресса в Грузию и Румынию

19.02.2023 18:32





Сенаторы Джин Шахин и Дик Дурбин распространяют заявление о визите делегации Конгресса в Грузию и Румынию.



Как сказано в заявлении, распространенном посольством США в Грузии, сенатор Шахин возглавляет в Сенате США процесс разработки двухпартийного законодательства, которое должно определять политику США в отношении Черноморского региона.



По сообщению посольства, сенатор США Джин Шахин (демократ – Нью-Гемпшир) председатель подкомитета Сената по международным отношениям по вопросам Европы и сотрудничеству в области региональной безопасности и старший член сенатского комитета по вооруженным силам, и сенатор США Дик Дурбин, старший член большинства в Сенате и председатель группы Сената по Украине, опубликовали заявления, в которых отмечают, что посетят Грузию и Румынию с официальным визитом после участия в Мюнхенском форуме по безопасности 2023 года.



В рамках визита Шахин и Дурбин встретятся с главами государств, членами законодательных органов и представителями гражданского общества, чтобы обсудить двусторонние отношения стран, а также геополитическое значение Черноморского региона.



«Черное море является главным геополитическим регионом для европейской безопасности, особенно на фоне жестокой войны России в Украине. Владимир Путин уже действует, чтобы расширить свое пагубное влияние в регионе, и мы знаем, что его гегемонистские стремления выходят за рамки захвата Украины. Важно, чтобы США активно сотрудничали с черноморскими партнерами и сформировали более твердую политику в отношении региона. Это именно то, что я намерена обсудить в ближайшие несколько дней», - заявляет Шахин.



По ее словам, «впереди у Грузии важные выборы и возможность продвижения вперед демократической повестки дня».



«Я призываю наших партнеров считать именно эти вопросы в качестве приоритетных, работая для создания лучшего будущего для грузинского народа и достижения большей стабильности в регионе. Я также с нетерпением жду встречи с нашими союзниками в Румынии. /Румыния/, важный член НАТО, сыгравший показательную роль на фронте войны в Украине, способствуя поступлению западного оснащения для поддержки борьбы против Путина и помогая беженцам, которые бежали от насилия. У нас много тем для обсуждения, и я ценю возможность личного общения с нашими партнерами и союзниками», - добавила сенатор.



По словам сенатора Дурбина, Грузия очень хорошо знает об угрозе, исходящей от Путина.



«Грузия, испытавшая на себе дерзкий захват военной силой грузинских земель Россией в 2008 году, очень хорошо знает об исходящей со стороны Путина угрозе», - отмечает сенатор и добавляет: «Отделение от Советского Союза сопровождалось большой перспективой определения будущего страны непосредственно в трансатлантических демократических обществах - видение, которое еще не полностью реализовано, и которое, я надеюсь, получит дальнейшее поощрение во время этого визита. Румыния также сблизи увидела последствия военных преступлений Путина в соседней Украине и проявила твердость как важный член НАТО и Евросоюза. Я с нетерпением жду обсуждения этого важного усилия и визита в войска НАТО, находясь там», - отметил сенатор.





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