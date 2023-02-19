

Бенджамин Хадид: Украина, Молдава, Грузия, Западные Балканы, их пункт назначения - Евросоюз

19.02.2023 19:15





Украина, Молдова, Грузия, Западные Балканы, их пункт назначения – Европейский Союз, членство в европейской семье, это означает сильные изменения, внутренние реформы в самом Европейском Союзе в отношении хрупкого процесса принятия решений, заявил депутат французского парламента Бенджамин Хадид.



По его словам, Евросоюз готов к расширению, но странам, которые хотят присоединиться, нужно запастись терпением.



«Давайте будем честными с нашими партнерами, это потребует времени как в политическом, так и в техническом плане. Это не означает, что административные реформы, верховенство права, борьба с коррупцией, на которые уходят годы, остались вне процесса. Вот почему президент Макрон объявил об инициативе европейского политического сообщества не как альтернативу Европейскому союзу, а как механизм для соседей быть представленными в Европейском союзе путем участия в наших конкретных проектах», — сказал Хадид.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





