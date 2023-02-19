

Гарибашвили: Войну в Украине надо остановить, а Грузия имеет свой мирный план

19.02.2023 20:28





Альтернативы миру нет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на дискуссионной панели в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, пишет агентство «Новости-Грузия».



«То, что мы видим сейчас, - это фокус на Украине со стороны России, это разрушительная война, и я должен сказать, что нужно сделать все, чтобы остановить эту войну», - сказал Гарибашвили.



Он добавил, что сегодня «трудно сказать, что будет» и «время покажет, где будем мы, регион и Европа после войны в Украине» и выразил обеспокоенность, что в мир вернулась риторика об угрозе ядерной войны.



Гарибашвили заявил, что у Грузии есть свой опыт войны, напомнив про 2008 год, и что 20% территории страны оккупированы Россией, и подчеркнул, что Тбилиси придерживается мирных способов урегулирования конфликта.



«Мы очень четко заявили, что у Грузии есть мирный план по восстановлению своей территориальной целостности, и я хотел бы поблагодарить ОБСЕ и других участников, которые активно участвуют в посредническом процессе…», - сказал премьер.



По словам премьера, «Грузия – маленькая страна со своими проблемами», но нынешней правящей команде удалось обеспечить мир и стабильность.





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