

США впервые обвинили Россию в преступлении против человечности

19.02.2023 23:29





Власти США впервые официально предъявили России обвинения в преступлениях против человечности. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности.



«США официально установили, что Россия совершила преступления против человечности». И я говорю всем тем, кто совершил эти преступления, и их начальству, причастным к этим преступлениям, вы будете привлечены к ответственности», — сказала вице-президент.



Она сказала, что Штаты внимательно изучили доказательства совершенных преступлений, и сомнений в их статусе нет.



Российская армия проводит «широкомасштабные и систематические нападения на гражданское население», совершает «ужасные убийства, пытки, изнасилования, депортация и казни», заявила Харрис. В докладе ООН приводился случай, как российский солдат заставил четырехлетнюю девочку заняться с ним оральным сексом.



Харрис добавила: «Давайте все согласимся: от имени всех жертв, как известных, так и неизвестных: справедливость должна восторжествовать». В своей речи она также перечислила наиболее известные случаи, на основании которых обвиняют Россию.



«Мы все видели изображения театра в Мариуполе, [где] сотни людей были убиты. Вспомните изображение беременной матери, которая была убита после обстрела родильного дома, в котором она готовилась подарить жизнь [ребенку]. Вспомните изображения мирных жителей Бучи, хладнокровно расстрелянных. Их тела оставили на улице <…>. Вспомните четырехлетнюю девочку, которую, как сообщили в ООН, изнасиловал российский солдат», — перечислила Харрис.



Помимо этого, Россия насильственно депортировала сотни тысяч человек из Украины в Россию, включая детей. На этой неделе стало известно про 43 лагеря для «перевоспитания» незаконно вывезенных с территории Украины детей. Их обнаружили британские эксперты.



Все эти преступления, по словам вице-президента США, — посягательство на общечеловеческие ценности, заявила Харрис.



С осуждением военных преступлений России также выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.



На основе тщательного анализа закона и имеющихся фактов я установил, что военнослужащие российских войск и другие российские должностные лица совершили преступления против человечности в Украине», — отметил глава Госдепартамента. «Эти преступления не могут оставаться безнаказанными. Все виновные должны быть привлечены к ответственности», — добавил он.



Хотя понятие «преступления против человечности» официально выходит за рамки международных договоров, такие дела могут рассматривать международные суды, пишет Politico. При этом оно не такое конкретное, как «геноцид», добавляет издание.



«В отличие от геноцида, преступления против человечности не обязательно должны быть направлены против конкретной группы. Вместо этого жертвой атаки может стать любое гражданское население, независимо от его принадлежности. Еще одно важное отличие заключается в том, что в случае преступлений против человечности нет необходимости доказывать наличие общего конкретного умысла», — объясняется на сайте ООН.





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