

Папуашвили: Одна группа европарламентариев целенаправленно пытается навредить Грузии

20.02.2023 10:58





Резолюции Европарламента стали источником дезинформации и нападок на Грузию, что очень печально, - об этом председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил в беседе с газетой «Квирис палитра» («Палитра недели»), говоря по поводу резолюции, принятой Европарламентом в связи с третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.



Как отмечает Папуашвили, создается впечатление, что «одна группа европарламентариев пытается целенаправленно навредить Грузии, чтобы вызволить из тюрьмы Михаила Саакашвили, а это значит, что они друзья не Грузии, а Саакашвили и могут пожертвовать будущим нашей страны ради этого одного человека».



По его же заявлению, в резолюции Европарламента много неточностей, а многие процессы оцениваются необъективно.



«Это печально, но является реальностью. Резолюции Европарламента стали источником дезинформации. В предыдущих резолюциях было много ошибок и неточностей. Первое же предложение этой резолюции представляет так, будто Саакашвили был беженцем. Однако все знают, что он на самом деле сбежал из страны. Грузинское, и не только грузинское правосудие признало его виновным. По делу Гиргвлиани Страсбургский суд признал Саакашвили виновным, а грузинский суд определил ему наказание.



У меня складывается впечатление, что одна группа европарламентариев пытается целенаправленно навредить Грузии, чтобы вызволить из тюрьмы Михаила Саакашвили, а это значит, что они друзья не Грузии, а Саакашвили и могут пожертвовать будущим нашей страны ради этого одного человека», - заявил Папуашвили.



По его же оценке, Михаил Саакашвили в действительности является президентом «ГУЛАГов».



«В действительности он является президентом «ГУЛАГов». Мы должны объяснить это европейцам. Это часть истории, которую требует переписать одна группа политиков, называющих наказание виновного вендеттой», - заявил Папуашвили.



Что касается заключения центра «Эмпатия» о состоянии здоровья Михаила Саакашвили, то, как отмечает Папуашвили, внесение выводов «Эмпатии» в резолюцию – это «пускание пыли в глаза».



«По идее, все должны помнить, что эксперты «Эмпатии» лгали обществу в случае с Бачалиашвили и Шакарашвили. В случае с Шакарашвили говорили, что якобы он был жив четыре дня. И заключение такой организации вносится в резолюцию. Это пускание пыли в глаза. Единственное, в чем я согласен с этой резолюцией, так это в том, что дело Саакашвили является лакмусовой бумажкой. Да, действительно, чтобы увидеть, кто является другом Грузии, а кто – другом Саакашвили», - заявил Папуашвили.





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