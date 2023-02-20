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Джапаридзе: Когда все говорят, что Россия должна потерпеть поражение, а премьер бормочет о мире, это стыдно
20.02.2023 11:09
Приезд людей такого ранга очень важен и показывает, что у Америки есть интерес к этой стране и региону, - заявил лидер партии «Гирчи - больше свободы» Зураб Джапаридзе после неофициального приема у американских сенаторов.
Он также откликнулся на заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, сделанное на тематической панельной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, и отметил, что выступление премьер-министра было стыдным для страны.
«Вчерашнее заявление Ираклия Гарибашвили на Мюнхенской конференции было совершенно позорным, учитывая то, о чем говорили мировые лидеры и каков общий настрой в отношении Украины. Когда все говорят, что Украина должна освободить свои территории, а Россия должна потерпеть поражение, все это повторяют, в это время приезжает премьер-министр страны с оккупированными территориями и что-то бормочет о мире, это, на мой взгляд, стыдно», - сказал Джапаридзе.
Кроме того, Джапаридзе сказал о законопроекте «О прозрачности иностранного влияния» и отметил, что инициирование закона имеет конкретную цель – помешать получению в конце года статуса страны-кандидата в члены ЕС.
«Инициирование этого закона имеет конкретную цель, специально придумывают такое, чтобы помешать получению страной в конце года статуса», - сказал Джапаридзе.
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