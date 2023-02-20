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Самадашвили: Сенатор Шахин интересовалась выполнением требований Евросоюза
20.02.2023 11:13
По заявлению одного из лидеров «Лело» Саломе Самадашвили, интерес для сенатора Джин Шахин представляет, что может быть сделано для того, чтобы помочь Грузии, чтобы «мы в очередной раз не потеряли шанс» получить статус кандидата.
Как заявила Самадашвили после встречи, сенатора заинтересовалась, как идет выполнение требований Евросоюза.
«У нас была возможность поговорить с сенатором Шахин. Она давно является другом и болельщицей нашей страны, грузинского народа и демократии в нашей стране. Она очень огорчена, как и мы, и грузинский народ, тем, что наша страна не смогла получить статус кандидата. Поэтому особенно интересовалась, как идет выполнение требований ЕС, и у нас состоялся разговор на эту тему.
Был разговор о вызове, который есть в стране, например, существование политзаключенного Ники Гварамия, который по сей день остается в незаконном заключении. Думаю, что в данном случае сенатора интересует, что может быть сделано для того, чтобы помочь нашему государству, чтобы мы в очередной раз не потеряли шанс получить статус кандидата», - сказала Самадашвили.
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