

Кобахидзе упрекнул США за «жесткую визовую политику» для граждан Грузии

20.02.2023 11:14





Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе упрекнул США за «жесткую визовую политику» в отношении граждан Грузии. Отметим, что заявление, опубликованное политиком в социальной сети, совпало по времени с визитом в Тбилиси американских сенаторов.



«Например, в 2021 году США одобрили 71 процент заявок на получение визы от граждан России и только 37 процентов заявок на получение визы от граждан Грузии», – отметил Кобахидзе .



Он говорит, что «это обстоятельство причиняет серьезные неудобства гражданам Грузии, в том числе вынуждает некоторых идти на риск и переезжать в США через Мексику».



«Однако, с другой стороны, жесткая визовая политика существенно препятствует иммиграции из Грузии в США, что имеет и свой положительный эффект. Естественно, сальдо миграции ухудшится в условиях ослабления визового режима США», – заявил политик.



Кобахидзе говорит, что когда экономически сильная страна упрощает визовый режим для населения экономически более слабой страны, естественно, этот факт способствует оттоку населения.



При этом лидер «Грузинской мечты» утверждает, что после введения Евросоюзом безвизового режима для граждан Грузии отрицательное сальдо миграции в стране в 2018-2021 гг. составило всего 29 тысяч. Кобахидзе приводит примеры Литвы и Латвии, в которых, по его словам, после вступления в ЕС население сократилось на 600 и 400 тысяч соответственно.



Кобахидзе добавил, что «демографическая ситуация и тенденции в Грузии требуют серьезного внимания», однако «спекулятивные заявления» на эту тему, по его словам, требуют должного ответа.





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