

Жозеп Боррель: Зеленский и украинцы получают много аплодисментов, но недостаточно боеприпасов, это парадокс

20.02.2023 11:15





Зеленский и украинцы получают много аплодисментов, но недостаточно боеприпасов, - об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.



«Это парадокс. Они нуждаются в меньшем количестве аплодисментов и лучших запасах оружия», - отметил Боррель.



По словам Жозепа Борелля, безопасности Европы угрожает война России в Украине.



«Это экзистенциальный вызов для Европы», — сказал Боррель.



Он отметил, что Евросоюз и его государства-члены должны ускорить предоставление Украине военной помощи, в которой она сейчас срочно нуждается.



«Мы должны увеличить и ускорить военную поддержку Украины. Первое и самое неотложное, что должна сделать геополитическая Европа, это вооружение Украины. Как говорили вчера все европейские лидеры, что Россия не сможет выиграть эту войну, что Украина должна победить. Тогда давайте от слов перейдем к фактам и ускорим нашу военную поддержку Украины. Потому что Украина в критической ситуации с точки зрения существующих боеприпасов», — сказал Боррель.





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