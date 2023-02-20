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ЕНД сегодня проведет в Тбилиси и Батуми акции с требованием перевести Саакашвили на лечение за границу
20.02.2023 11:17
20 февраля «Национальное движение» проведет у администрации правительства акцию протеста с требованием перевести бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за границу.
Как сообщил один из лидеров партии Дмитрий Шашкин, помимо Тбилиси акция протеста пройдет в Батуми, а также в 20 странах мира.
«Акции в 20 городах мира будут проведены с единственным требованием - перевести Михаила Саакашвили на лечение за границу. Михаил Саакашвили отравлен. Мишу убивают, Мишу отравили, что подтверждено в американской лаборатории американскими экспертами, и никто в мире не сомневается в заключении этой лаборатории, кроме «Грузинской мечты». Акции пройдут в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Стокгольме, Афинах, Дублине, Варшаве, Киеве и др. В акциях примут участие грузинская и украинская диаспоры, и, конечно же, к этим акциям в Тбилиси и Батуми присоединяется «Единое национальное движение».
Я хочу призвать всех людей, которые хотят, чтобы Грузия была членом Евросоюза, кто хочет, чтобы у наших детей было будущее, кто хочет, чтобы у грузинского народа была достойная жизнь, какой он заслуживает, - примите участие в этих акциях», — сказал Шашкин.
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