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ЕНД сегодня проведет в Тбилиси и Батуми акции с требованием перевести Саакашвили на лечение за границу


20.02.2023   11:17


20 февраля «Национальное движение» проведет у администрации правительства акцию протеста с требованием перевести бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за границу.

Как сообщил один из лидеров партии Дмитрий Шашкин, помимо Тбилиси акция протеста пройдет в Батуми, а также в 20 странах мира.

«Акции в 20 городах мира будут проведены с единственным требованием - перевести Михаила Саакашвили на лечение за границу. Михаил Саакашвили отравлен. Мишу убивают, Мишу отравили, что подтверждено в американской лаборатории американскими экспертами, и никто в мире не сомневается в заключении этой лаборатории, кроме «Грузинской мечты». Акции пройдут в Вашингтоне, Лондоне, Париже, Стокгольме, Афинах, Дублине, Варшаве, Киеве и др. В акциях примут участие грузинская и украинская диаспоры, и, конечно же, к этим акциям в Тбилиси и Батуми присоединяется «Единое национальное движение».

Я хочу призвать всех людей, которые хотят, чтобы Грузия была членом Евросоюза, кто хочет, чтобы у наших детей было будущее, кто хочет, чтобы у грузинского народа была достойная жизнь, какой он заслуживает, - примите участие в этих акциях», — сказал Шашкин.


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