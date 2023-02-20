

Рати Брегадзе: Наши желания и желания Саакашвили не совпадают

20.02.2023 11:59





Наши желания и желания Михаила Саакашвили не совпадают. Мы желаем, чтобы заключенный Саакашвили был здоров, он же хочет быть как можно хуже, - заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе по поводу третьего президента страны Михаила Саакашвили.



Как поясняет министр, цель Михаила Саакашвили – покинуть пенитенциарное учреждение путем «искусственного нанесения вреда своему здоровью».



«Если у кого-то возникнут вопросы о состоянии здоровья и правовом положении Михаила Саакашвили, мы всегда предоставляем им информацию. Все знают, вся Грузия и действительно весь мир, те, кто интересуется этим вопросом, что он находится в частной клинике. Нужно ли лечение? Государство дает ему такую ​​возможность, он находится в больнице под постоянным наблюдением врачей. Но в чем заключена главная проблема – наши желания и желания Михаила Саакашвили не совпадают. Мы желаем, чтобы заключенный Саакашвили был здоров, он этого не желает. Он хочет быть как можно хуже, чтобы искусственно нанося вред своему здоровью, покинуть пенитенциарное учреждение», - заявил Рати Брегадзе в эфире «Имеди».





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