

Председатель парламента раскритиковал критиков предложенного в Грузии закона об иноагентах

20.02.2023 12:06





Председатель парламента Шалва Папуашвили назвал антидемократичной критику нового законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», который сегодня (20 февраля) будет инициирован в бюро парламента Грузии.



«Призывать к табуированию этого вопроса неправильно, это антидемократично. На мой взгляд, политические партии и неправительственные организации должны быть призван к прозрачности», — сказал он в интервью программе «Квирис Палитра».



Папуашвили добавил, что данный вопрос требует изучения.



«Я уже много раз говорил об этом. Граждане имеют право знать, кто те люди, которые участвовали в принятии решений, влияющих на их жизнь», — добавил председатель парламента Грузии.



Напомним, законопроект «О прозрачности иностранного влияния» был подготовлен подготовлен движением «Сила народа», которое состоит из формально покинувших «Грузинскую мечту» депутатов.



По задумке авторов, составлять списки «агентов иностранного влияния» должно Национальное агентство публичного реестра, а те, кто будет уклоняться от регистрации, подвергнутся «соответствующим административным штрафам». При этом оплата штрафа не освободит субъект от обязанности зарегистрироваться в качестве иноагента. Регистрироваться обяжут неправительственные организации и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за рубежа.



Авторы законопроекта утверждают, что использовали американский опыт при разработке проекта закона, адаптировав и смягчив его для Грузии. Госдеп США это опроверг.







Отметим, что американский Закон о регистрации иностранных агентов (FARA) был принят в 1938 году. Он требует, чтобы иностранные агенты в США, представляющие интересы иностранных держав в «политическом или квазиполитическом качестве», раскрывали свои отношения с иностранным правительством и информацию о соответствующей деятельности и финансах. Согласно FARA, лицо может быть признано агентом иностранного принципала, если его деятельность финансируется или субсидируется из-за рубежа целиком или по большей части.



В России Законом об иноагентах называют поправки к Закону о некоммерческих организациях. Они были приняты в 2012 году. В соответствии с ними статусом «иностранного агента» наделяют российские некоммерческие организации (НКО), получающие «денежные средства и иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства». При этом, Закон не распространяется, к примеру, на госкорпорации и госкомпании, а также на созданные ими НКО.



Упомянутый Недом Прайсом венгерский закон об иностранных агентах был принят правящей партией страны в 2017 году. Согласно Акту некоммерческие организации, получающие из-за рубежа пожертвования размером больше 7,2 млн форинтов (около 21 тыс. евро по нынешнему курсу) в год, должны зарегистрироваться в качестве «организаций, получающих финансирование из-за рубежа» и публично отчитываться о всех пожертвованиях больше 1400 евро. В 2020 году Высший судебный орган Евросоюза постановил, что венгерский закон о некоммерческих организациях – «иностранных агентах» не соответствует принципам ЕС и должен быть отменен.





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