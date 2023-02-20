

Кобахидзе связал отток населения с безвизовым режимом с ЕС

20.02.2023 12:08





Председатель «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе связывает отток населения с введением безвизового режима в Евросоюзе. Об этом Кобахидзе написал в Facebook сегодня, 20 февраля.



По его словам, когда экономически сильная страна упрощает визовый режим для населения экономически более слабой страны, этот факт естественным образом способствует оттоку населения.



«Например, после вступления в Евросоюз и введения безвизового режима население Литвы уменьшилось на 600 тысяч — с 3,4 миллиона до 2,8 миллиона, а в Латвии на 400 тысяч — с 2,3 миллиона до 1,9 миллиона. В то же время подавляющее большинство литовцев и латышей, покинувших страну, составляли молодые люди.



На этом фоне самые оптимальные данные у Грузии. В частности, после введения в Евросоюзе безвизового режима, в 2018-2021 годах отрицательное сальдо миграции составило всего 29 тысяч, то есть за 4 года из страны выехало всего на 29 тысяч человек больше, чем въехало. (для сравнения, при предыдущем правительстве, в 2004-2012 годах, когда граждане Грузии не могли пользоваться режимом безвизового въезда в Евросоюз, отрицательное сальдо миграции составляло 221 тысячу), — констатирует Кобахидзе.



По словам Кобахидзе, если бы не безвизовый режим с Евросоюзом, можно с уверенностью сказать, что в 2018-2021 годах Грузия имела бы не отрицательное, а положительное миграционное сальдо.



Кобахидзе также упомянул визовую политику США. По его мнению, эта политика вынуждает некоторых граждан Грузии идти на риск и пытаться попасть в США через Мексику.



«В США очень строгая визовая политика для граждан Грузии. Например, в 2021 году США одобрили 71 процент заявлений на получение визы для граждан России и только 37 процентов заявлений на получение визы для граждан Грузии. Безусловно, это обстоятельство причиняет серьезные неудобства гражданам Грузии, в том числе вынуждает некоторых рисковать и ехать в США через Мексику. Однако, с другой стороны, жесткая визовая политика существенно препятствует иммиграции грузин из Грузии в США, что имеет и свой положительный эффект. В условиях послабления визового режима с США, естественно, сальдо миграции ухудшится», — пишет Кобахидзе.



Глава правящей партии Грузии также отмечает, что демографическая ситуация и тенденции с ней связанные, требуют серьезного внимания, но по этим вопросам, «преобладают спекулятивные и преувеличенные заявления, требующие должного ответа».



По его словам, те, кто действительно заботится об улучшении демографических тенденций в стране, «должны заниматься не спекуляциями, а подачей соответствующих деловых предложений».





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