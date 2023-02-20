

Кобахидзе: США проводят весьма строгую визовую политику в отношении граждан Грузии

20.02.2023 12:35





Демографическая ситуация и тенденции в Грузии требуют серьезного внимания, однако на эту тему преобладают спекулятивные и преувеличенные заявления, требующие должного ответа, - об этом говорится в заявлении председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, размещенном на его странице в Facebook.



Кобахидзе рассуждает о миграции граждан и отмечает, что «когда экономически сильная страна упрощает визовый режим для населения экономически более слабой страны, естественно, этот факт способствует оттоку населения». По его же словам, к примеру, США проводят строгую визовую политику в отношении граждан Грузии, что имеет положительный эффект.



«Если бы не безвизовый режим с Евросоюзом, можно с уверенностью сказать, что в 2018-21 годах у Грузии было бы не отрицательное, а положительное миграционное сальдо.



США проводят весьма строгую визовую политику в отношении граждан Грузии. К примеру, в 2021 году США одобрили 71 процент заявлений граждан России на получение визы и лишь 37 процентов аналогичных заявлений граждан Грузии (https://ukvisa.blog/2019/08/01/usa-visa-refusal-rate/).



Разумеется, это обстоятельство создает серьезный дискомфорт гражданам Грузии, в частности вынуждает некоторых людей идти на риск и переходить в США через Мексику. Однако, с другой стороны, жесткая визовая политика существенно препятствует иммиграции грузин в США из Грузии, что имеет и свой положительный эффект. Конечно же, в условиях ослабления визового режима со стороны США, сальдо миграции ухудшилось бы.



В виде заключения можно сказать, что демографическая ситуация и тенденции в Грузии требуют серьезного внимания. Однако на эту тему преобладают спекулятивные и преувеличенные заявления, требующие должного ответа.



Те, кто действительно реально заботится об улучшении демографических тенденций в стране, должны заниматься не спекуляциями, а представлением соответствующих деловых предложений», - заявляет Кобахидзе.





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