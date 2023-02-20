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Кобахидзе: Законопроект «Силы народа» - это не копия американского закона, а его модифицированная версия
20.02.2023 13:31
По заявлению председателя партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, в связи с законопроектом «Силы народа» будут проведены консультации, после чего «Грузинская мечта» сформулирует свою позицию по данной инициативе.
Согласно его оценке, законопроект «Силы народа» не является копией американского закона, а его модифицированной версией.
«Этот вопрос не будет представлен на сессии на этой неделе, возможно, он будет представлен на обсуждение через две недели, до этого у нас будут консультации, мы встретимся с представителями «Силы народа», у нас также будут консультации в формате большинства. Наша позиция по этому законопроекту будет сформирована в течение ближайших двух недель.
У нас были определенные консультации заранее, например, в свое время представители «Силы народа» скопировали американский закон и попросили у нас совета, насколько возможно будет принять такой закон в Грузии, на что у нас была принципиальная позиция, американский закон не совместим со стандартами прав человека, поэтому принятие копии этого закона в Грузии было бы абсолютно неприемлемым, соответственно, они сформулировали такой законопроект, который не является копией американского, а его модифицированным вариантом.
По сути, то, что представлено в законопроекте, касается прозрачности, он устанавливает правило прозрачности соответствующих организаций», — сказал Ираклий Кобахидзе.
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