

Хундадзе: В отличие от американского закона, наш законопроект полностью совместим со стандартами в области прав человека

20.02.2023 14:11





В отличие от американского закона, наш законопроект полностью совместим со стандартами в области прав человека. Настораживает тот факт, что несколько дней назад пресс-спикера Госдепартамента США заставили озвучивать неправду, - об этом один из лидеров «Силы народа» Дмитрий Хундадзе заявил на брифинге в парламенте Грузии.



По словам Хундадзе, сравнение их проекта с российским законом — это «постыдная спекуляция, которой недоброжелатели страны занимаются совершенно сознательно».



По его же словам, согласно американскому закону, агентом иностранного влияния может быть признано даже физическое лицо, и как он считает, это содержит серьезную угрозу стигматизации.



Как отметил Хундадзе, их законопроект предусматривает минимальный стандарт прозрачности и обязывает «агентов иностранного влияния» подавать только ежегодную финансовую декларацию, а в качестве санкции предполагает лишь штраф.



«Что же касается российского закона и сравнения с ним нашего законопроекта, то хотим заявить, что это постыдная спекуляция, которой совершенно сознательно занимаются недоброжелатели нашей страны.



Российский закон предусматривает не только обеспечение прозрачности деятельности лиц, зарегистрированных в качестве иностранных агентов, но и устанавливает для них жесткие ограничения», - сказал Хундадзе.



Вместе с тем, депутат заявляет, что существует «многосторонний интерес» интервенции в Грузию и ослабления ее суверенитета, и эта угроза исходит и со стороны Запада.



Для справки, согласно представленному депутатами движения «Сила народа» в парламент законопроекту, в целях «обеспечения прозрачности иностранного влияния» будет создан реестр агентов иностранного влияния, в котором будут зарегистрированы все те непредпринимательские юридические лица и СМИ, чьи доходы более чем на 20% финансируются иностранными силами. Напомним также, что по заявлению пресс-спикера Госдепартамента США Неда Прайса, проект закона о неправительственных организациях и СМИ, предусматривающий создание «реестра агентов иностранного влияния», может подорвать евроатлантическую интеграцию Грузии. При этом, по словам Неда Прайса, он не основан на американском законодательстве и скорее аналогичен законодательству России и Венгрии.





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