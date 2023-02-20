|
|
|
Хундадзе: В отличие от американского закона, наш законопроект полностью совместим со стандартами в области прав человека
20.02.2023 14:11
В отличие от американского закона, наш законопроект полностью совместим со стандартами в области прав человека. Настораживает тот факт, что несколько дней назад пресс-спикера Госдепартамента США заставили озвучивать неправду, - об этом один из лидеров «Силы народа» Дмитрий Хундадзе заявил на брифинге в парламенте Грузии.
По словам Хундадзе, сравнение их проекта с российским законом — это «постыдная спекуляция, которой недоброжелатели страны занимаются совершенно сознательно».
По его же словам, согласно американскому закону, агентом иностранного влияния может быть признано даже физическое лицо, и как он считает, это содержит серьезную угрозу стигматизации.
Как отметил Хундадзе, их законопроект предусматривает минимальный стандарт прозрачности и обязывает «агентов иностранного влияния» подавать только ежегодную финансовую декларацию, а в качестве санкции предполагает лишь штраф.
«Что же касается российского закона и сравнения с ним нашего законопроекта, то хотим заявить, что это постыдная спекуляция, которой совершенно сознательно занимаются недоброжелатели нашей страны.
Российский закон предусматривает не только обеспечение прозрачности деятельности лиц, зарегистрированных в качестве иностранных агентов, но и устанавливает для них жесткие ограничения», - сказал Хундадзе.
Вместе с тем, депутат заявляет, что существует «многосторонний интерес» интервенции в Грузию и ослабления ее суверенитета, и эта угроза исходит и со стороны Запада.
Для справки, согласно представленному депутатами движения «Сила народа» в парламент законопроекту, в целях «обеспечения прозрачности иностранного влияния» будет создан реестр агентов иностранного влияния, в котором будут зарегистрированы все те непредпринимательские юридические лица и СМИ, чьи доходы более чем на 20% финансируются иностранными силами. Напомним также, что по заявлению пресс-спикера Госдепартамента США Неда Прайса, проект закона о неправительственных организациях и СМИ, предусматривающий создание «реестра агентов иностранного влияния», может подорвать евроатлантическую интеграцию Грузии. При этом, по словам Неда Прайса, он не основан на американском законодательстве и скорее аналогичен законодательству России и Венгрии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна