

Джо Байден находится в Киеве

20.02.2023 14:16





Президент США Джо Байден приехал в Украину, сообщает "Суспільне", ссылаясь на своего корреспондента.



Фото и видео, на которых видно, как Байден и президент Украины Владимир Зеленский идут по Киеву (они почтили память погибших у Стены памяти героев на Михайловской площади), опубликовали несколько Telegram-каналов, в частности видео выложило издание "Ґрунт".



На видео слышно, что на улице их застала сирена воздушной тревоги, объявленной в Киеве и по всей Украине около 11.35.



Также фотографии с Михайловской площади опубликовал фотокорреспондент Ян Доброносов. Он подтвердил, что у Стены героев два президента были во время тревоги.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/bayden-priehal-v-kiev-1651220.html





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